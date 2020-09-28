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Общество

111 новых автобусов выйдут на маршруты в Псковской области в октябре

Фото: Андрей Степанов.

Первые новые ПАЗы уже поступили в Псковскую область. До конца октября, как только вся партия придет в регион, на маршруты выйдут 111 новых автобусов. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своем еженедельном видеообращении.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область получает серьезную поддержку со стороны Минпромторга и лично Дениса Мантурова. До конца года для региона закупят 249 новых автобусов. «Работа в самом разгаре – уже заключены договоры на поставку 234 автобусов, и первые новые ПАЗы уже приехали в Псковскую области», - отметил губернатор.

Выход больших автобусов на маршруты Великих Лук ожидается в следующем году – после заключения госконтрактов на осуществление перевозок.

Кроме того, Псковская область ожидает шесть низкопольных автобусов первого класса, произведённых по последним технологиям в Белоруссии: каждый из них будет оснащён восемью камерами видеорегистрации, внутри будет работать вай-фай.

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