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Общество

Очаг коронавируса выявлен в опочецком колледже

Фото: Дарья Хваткова.

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом среди преподавателей и учеников. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своем еженедельном видеообращении.

Глава региона охарактеризовал обстановку с COVID-19 в области как «стабильную и контролируемую», однако сообщил, что новые очаги инфекции продолжают появляться.

Так, в Опочецком колледже изолированы 13 заболевших, всего под наблюдением находится 50 человек.

Кроме того, на прошедшей неделе очаг выявили в Невельской межрайонной больнице, где вирусом заболели пять медицинских сотрудников. Под наблюдением находятся 68 контактых пациентов.

Инфекцию занесли и в Павскую школу Порховского района, где изолированы три учителя и два школьника, 10 человек находятся под наблюдением. Павская школа перешла на дистанционное обучение. Всего в Псковской области семь классов занимаются дистанционно из-за коронавируса.

«Учитывая перечисленные случаи, я ещё раз призываю внимательно относиться ко всем требованиям и соблюдать все санитарные предписания. Сейчас, когда почти все ограничения сняты, открываются границы, люди начинают забывать о предосторожности», - подчеркнул губернатор и попросил обратить внимание на Москву, где уже возвращают часть ограничений.

«Давайте не будем загонять себя в каскад ограничений», - подытожил Михаил Ведерников.

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