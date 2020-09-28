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Общество

Агрогородки могут появиться в Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключает возможности обратиться с инициативой создания агрогородков на федеральный уровень. Об этом он сообщил в своем еженедельном видеообращении, где подвел первые итоги визита псковской делегации в Белоруссию.

В соседнем государстве глава Псковской области обратил внимание на уникальный тип сельских поселений – агрогородок. «Нашим соседям, действительно, удалось воплотить образ села будущего, который имеет потенциал стать точкой притяжения для населения, а также позволит снизить остроту проблемы постоянного оттока жителей из сельских территорий», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников назвал главные преимущества такого поселения – развитая инфраструктура и современные технологии производства. В агрогородке оборудован современный спортзал, работают хорошие магазины, салон красоты, проложена новая коммунальная инфраструктура. Сам посёлок спроектирован в едином стиле. «Достойный уровень жизни, и, как результат, сюда приезжают жить и работать со всей Витебской области», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что в Псковской области уже предпринимались попытки перенять белорусский опыт и внедрить аналогичные практики, но «они были не самые удачные». По его мнению, региону не хватило средств и поддержки на федеральном уровне, в том числе в области законодательной базы.

«Обсудим этот вопрос с коллегами отдельно – и, возможно, обратимся с соответствующей инициативой на федеральный уровень. Тем более, что сегодня уже есть соответствующие программы. Крайне важно, чтобы подход был комплексным и системным», - подытожил Михаил Ведерников.

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