Более 24,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса

09:39, 28 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 28 сентября в мире зарегистрировано 33 310 953 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 002 452 человека. Количество выздоровевших – 24 639 064.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 7 321 343. В этой стране от коронавируса умерло 209 453 человека, выздоровело – 4 560 456.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 151 438 человек, 943 218 – выздоровело, 20 324 – умерло. В Псковской области выявлено 5 412 случаев заражения коронавирусом, 4 023 человека выздоровело, 65 – умерло.