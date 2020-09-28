Сроки выхода России на плато по коронавирусу назвали в Роспотребнадзоре

12:48, 28 сентября 2020, ПАИ

О сроках выхода России на плато по коронавирусу сообщили в Роспотребнадзоре. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, пишет РИА Новости.

Число новых случаев COVID-19 будет увеличено, и, по словам Виктора Малеева, в начале октября будет плато и постепенное снижение новых случаев заражения. Он также добавил, что дополнительные новые ограничения сейчас не требуются, но есть некоторые рекомендации. В частности, переход на удаленную работу или самоизоляция для пожилых людей.

«Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», - подчеркнул Виктор Малеев.

Рекомендации с необходимыми мерами Роспотребнадзор разработал для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры и т. д. Согласно данным на 28 сентября, в России за последние сутки было выявлено более восьми тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.