Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно

13:34, 28 сентября 2020, ПАИ

Управление городского хозяйства регулярно проверяет качество уборки дендропарка в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Территория дендропарка находится в режимной уборке в рамках муниципального контракта от 7 апреля №23 на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории Пскова в 2020 году.

Уборка мусора проводится в соответствии с техническим заданием и графиком. Сотрудники УГХ регулярно проверяют качество уборки дендропарка.

Благоустройство парка, расположенного между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной, проведено в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов. Было выделено 250 тысяч евро, причем 10% из них составило софинансирование Пскова.