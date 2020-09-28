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Общество

Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно

Фото Андрея Степанова.

Управление городского хозяйства регулярно проверяет качество уборки дендропарка в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Территория дендропарка находится в режимной уборке в рамках муниципального контракта от 7 апреля №23 на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории Пскова в 2020 году.

Уборка мусора проводится в соответствии с техническим заданием и графиком. Сотрудники УГХ регулярно проверяют качество уборки дендропарка.

Фото Андрея Степанова.

Благоустройство парка, расположенного между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной, проведено в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов. Было выделено 250 тысяч евро, причем 10% из них составило софинансирование Пскова. 

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