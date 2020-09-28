Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове

15:30, 28 сентября 2020, ПАИ

Новые карусели планируется приобрести для Детского парка в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на внеочередной 42-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва 28 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков напомнил, что в этом году были выполнены работы по благоустройству Зеленого театра с устройством новой сборно-разборной сцены.

«Следующим этапом мы планируем закупить дополнительные карусели для Детского парка», – подчеркнул сити-менеджер. Он также добавил, что обсуждается вопрос о реконструкции колеса обозрения в Пскове.