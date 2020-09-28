Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России

17:23, 28 сентября 2020, ПАИ

Известная актриса театра и кино, режиссер, уроженка Пскова Юлия Пересильд вошла в число главных киноактрис России за период с 2010 по 2019 год, по мнению аналитиков издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Издание составило топ-50 главных киноактрис России, псковичка Юлия Пересильд заняла в нем седьмую строчку.

Топ-10 главных киноактрис России:

1. Светлана Ходченкова

2. Александра Бортич

3. Елена Лядова

4. Вера Брежнева

5. Кристина Асмус

6. Юлия Высоцкая

7. Юлия Пересильд

8. Ксения Раппопорт

9. Анна Михалкова

10. Ирина Горбачева

Аналитики «Бюллетеня» выделили девять ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актрис: общее количество проектов, число главных ролей, количество зарубежных проектов, степень участия актрисы в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артистки и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.

Юлия Пересильд сыграет главную роль в новом фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссера Дмитрия Месхиева. Он отзывался о Юлии Перевильд как о блестящей, великолепной артистке.