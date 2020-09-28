0
19:57
Псковский Детский фонд провел первые футбольные матчи для детей из интернатов
19:02
Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский
18:30
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
18:21
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
18:08
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
17:23
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
17:10
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников ознакомился с техникой Минского автомобильного завода

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил производственные площадки Минского автомобильного завода во время официального визита псковской делегации в Белоруссию 28 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Заместитель генерального директора ОАО «МАЗ» Владимир Янушко рассказал главе Псковской области об основных периодах развития завода. Он подчеркнул, что первый автомобиль на предприятии — самосвал МАЗ 205 — собрали в 1947 году. С 1992 года производство автобусов стало серийным. Первой моделью стал знаменитый МАЗ 101.

«За всю историю по сегодняшний день объединениями Минского автомобильного завода произведено около 2,1 миллиона единиц автотехники», - отметил Владимир Янушко и добавил, что в настоящее время в холдинге работает более 20 тысяч человек.

Михаил Ведерников ознакомился с образцами техники. Особенно главу региона заинтересовали низкопольные и экологичные автобусы и последняя разработка тягача. Осмотрев машину, Михаил Ведерников отметил, что она оснащена самым современным оборудованием: в тягаче предусмотрена интеллектуальная система торможения, набор камер, круиз-контроль.

По итогам визита на Минский автомобильный завод губернатор вместе с членами псковской делегации принял участие в рабочей встрече с руководством органов власти Республики и предприятия. «Мы рады видеть вас, работать с вами и готовы взаимодействовать», - сказал заместитель министра промышленности Республики Беларусь Андрей Буйневич, который также присутствовал на встрече.

Михаил Ведерников сообщил, что Псковская область уже тесно сотрудничает с предприятием и закупает в Белоруссии новые автобусы: в регион уже поступило 17 низкопольных городских автобусов МАЗ.

Видео с пресс-подхода псковского губернатора в Минске можно увидеть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковский Детский фонд провел первые футбольные матчи для детей из интернатов
28 сентября 2020
Псковский Детский фонд провел первые футбольные матчи для детей из интернатов
Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский
28 сентября 2020
Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
28 сентября 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
28 сентября 2020
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
28 сентября 2020
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
28 сентября 2020
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября

Идет загрузка...