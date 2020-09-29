В Мелетово укрепляют фундамент Успенской церкви

11:51, 29 сентября 2020, ПАИ

В Успенской церкви в Мелетово бурят скважины для укрепления фундаментов под столбами. Об этом сообщается в группе отдела фресок Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Под внимательным авторским надзором художника-реставратора МНРХУ [Межобластное научно-реставрационное художественное управление. – ПАИ] Т.К. Федоренко проводится бурение скважин (для укрепления фундаментов под столбами) в интерьере Успенской церкви в село Мелетово», - написали музейщики.

Предварительно специалисты оценили состояние живописи, сняли плиты пола, закрыли защитной пленкой стенную роспись.

Работы должны закончить в конце октября.

Фрески церкви Успения в Мелетово также ждет реставрация. Год назад Министерство культуры РФ одобрило заявку региона на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Церковь Успения в Мелетово с росписью» 1462 года и противоаварийные работы по реставрации фресок.