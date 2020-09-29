0
12:07
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре
12:04
Запрет на кальяны, упрощенный ОСАГО и выплаты только на карту «Мир»: какие законы вступают в силу в октябре
11:51
В Мелетово укрепляют фундамент Успенской церкви
11:12
В Пскове передумали включать отопление из-за хорошей погоды
11:06
17 человек заразились коронавирусом в Пскове за сутки
11:06
Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом
10:55
«Лавр» перешел из области литературы в область драматургии – Евгений Водолазкин
Еще новости
Общество

В Мелетово укрепляют фундамент Успенской церкви

Фото: группа "Фрески Пскова Pskovmural".

В Успенской церкви в Мелетово бурят скважины для укрепления фундаментов под столбами. Об этом сообщается в группе отдела фресок Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Под внимательным авторским надзором художника-реставратора МНРХУ [Межобластное научно-реставрационное художественное управление. – ПАИ] Т.К. Федоренко проводится бурение скважин (для укрепления фундаментов под столбами) в интерьере Успенской церкви в село Мелетово», - написали музейщики.

Фото: группа "Фрески Пскова Pskovmural".

Предварительно специалисты оценили состояние живописи, сняли плиты пола, закрыли защитной пленкой стенную роспись.

Работы должны закончить в конце октября.

Фото: группа "Фрески Пскова Pskovmural".

Фрески церкви Успения в Мелетово также ждет реставрация. Год назад Министерство культуры РФ одобрило заявку региона на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Церковь Успения в Мелетово с росписью» 1462 года и противоаварийные работы по реставрации фресок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре
29 сентября 2020
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре
Запрет на кальяны, упрощенный ОСАГО и выплаты только на карту «Мир»: какие законы вступают в силу в октябре
29 сентября 2020
Запрет на кальяны, упрощенный ОСАГО и выплаты только на карту «Мир»: какие законы вступают в силу в октябре
В Мелетово укрепляют фундамент Успенской церкви
29 сентября 2020
В Мелетово укрепляют фундамент Успенской церкви
В Пскове передумали включать отопление из-за хорошей погоды
29 сентября 2020
В Пскове передумали включать отопление из-за хорошей погоды
17 человек заразились коронавирусом в Пскове за сутки
29 сентября 2020
17 человек заразились коронавирусом в Пскове за сутки
Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом
29 сентября 2020
Еще 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом
«Лавр» перешел из области литературы в область драматургии – Евгений Водолазкин
29 сентября 2020
«Лавр» перешел из области литературы в область драматургии – Евгений Водолазкин
#Опросник ПАИ: Где вы предпочитаете обедать?
29 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Где вы предпочитаете обедать?

Идет загрузка...