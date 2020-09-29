0
14:01
Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
13:48
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
13:28
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
13:27
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
13:02
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
12:45
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
12:43
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
Еще новости
Общество

Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция

В Острове полиция задержала обокравшего редакцию газеты «Островские вести» мужчину. Об этом пишет районная газета.

Кража произошла в ночь на 26 сентября. Из помещения вынесли компьютеры и бытовую технику. На место кражи прибыла оперативная группа ОМВД по Островскому району, сотрудники полиции провели опросы, сняли следы, работал кинолог с собакой.

Редакцию обокрал 42-летний безработный местный житель. Выяснилось, что он был неоднократно судим. Сейчас мужчина задержан и дает признательные показания. 28 сентября сотрудники полиции привезли бытовую технику.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
29 сентября 2020
Как ПсковГУ будущих студентов себе готовит – ПАИ-live c Дмитрием Лобаревым
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
29 сентября 2020
41 «Точка роста» открылась в Псковской области
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
29 сентября 2020
Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
29 сентября 2020
ВИДЕО: О своем опыте путешествия в Псков рассказали московские кешбэк-туристы
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
29 сентября 2020
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
29 сентября 2020
Осенние каникулы в школах Псковской области начнутся в срок
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
29 сентября 2020
Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре
29 сентября 2020
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре

Идет загрузка...