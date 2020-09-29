Обокравшего редакцию газеты «Островские вести» задержала полиция

13:28, 29 сентября 2020, ПАИ

В Острове полиция задержала обокравшего редакцию газеты «Островские вести» мужчину. Об этом пишет районная газета.

Кража произошла в ночь на 26 сентября. Из помещения вынесли компьютеры и бытовую технику. На место кражи прибыла оперативная группа ОМВД по Островскому району, сотрудники полиции провели опросы, сняли следы, работал кинолог с собакой.

Редакцию обокрал 42-летний безработный местный житель. Выяснилось, что он был неоднократно судим. Сейчас мужчина задержан и дает признательные показания. 28 сентября сотрудники полиции привезли бытовую технику.