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Общество

Открытие псковских «Точек роста» позволит уменьшить разрыв между сельскими и городскими школами

Открытие псковских «Точек роста» позволит уменьшить разрыв между сельскими и городскими школами. Об этом заявила директор Тямшанской гимназии Светлана Шестак во время открытия «Точки роста» в учреждении 29 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Современный образовательный центр в Тямшанской гимназии осмотрел председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

В ходе экскурсии по учреждению Светлана Шестак рассказала, что были выделены средства на ремонт и приобретение соответствующего оборудования для «Точки роста».

«Все лето шли работы, всех родителей и учеников порадовало оформление кабинетов», – отметила Светлана Шестак, добавив, что кабинеты оснащены 3D-принтерами, фотоаппаратами и современными ноутбуками.

Кроме того, преподаватели прошли переквалификацию.

«Запланировано 100 % использование оборудования, чтобы каждый ребенок был успешен в своей деятельности, – добавила директор. – Этот проект будет способствовать уменьшению разрыва между сельскими и городскими школами».

Всего сегодня в Псковской области открылась 41 «Точка роста».

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