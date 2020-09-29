Министр просвещения поздравил псковских школьников с открытием «Точек роста»

14:21, 29 сентября 2020, ПАИ

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил российские школы с открытием современных образовательных центров «Точки роста». Псковская область также приняла участие в телемосте с министром. К трансляции подключилась Тямшанская гимназия, где сегодня, 29 сентября, присутствует председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Более чем миллиону школьников будет интереснее учиться. Каждый ребенок, в каком бы уголке он ни проживал, должен иметь возможность получить качественное образование. Пусть «Точки роста» станут такой возможностью», – обратился к участникам эфира Сергей Кравцов.

В сентябре этого года в России открылась 2 951 «Точка роста». В Псковской области таких современных центров дополнительного образования стало 49. В «Точках роста» дети смогут заниматься технологией, ОБЖ, а также углубленно изучать информатику, 3D-моделирование, робототехнику.