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Общество

«Точка роста» открылась в великолукской школе

Фото: газета «Наш путь».

29 сентября в Пореченской средней школе имени К. С. Заслонова открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», пишет газета Великолукского района «Наш путь».

В открытии «Точки роста» приняли участие советник главы Великолукского района Станислав Бондарев и начальник управления образования администрации Великолукского района Андрей Ниневский.

«В вашу школу поставлено современное качественное оборудование. Мне очень хочется надеяться, что каждый из вас в «Точке роста» будет заниматься, пополнять свои знания и во внеурочное время. Современная «Точка роста» поможет вам в выборе дальнейшей профессии», – обратился к обучающимся школы начальник управления образования администрации района Андрей Ниневский.

Фото: газета «Наш путь».

По всей стране в рамках национального проекта «Образование» в сентябре этого года открылся 2 951 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В прошлом году в Псковской области открылось восемь современных кабинетов, теперь в регионе работает 49 «Точек роста». 

«Точка роста» – это кабинеты, оснащенные квадрокоптерами, конструкторами робототехники, шлемами виртуальной реальности, симуляторами оказания первой медицинской помощи, 3D-принтерами и необходимым программным обеспечением, которые будут функционировать как современные центры дополнительного образования. В «Точках роста» дети смогут заниматься технологией, ОБЖ, а также углубленно изучать информатику, 3D-моделирование, робототехнику.

Фото: газета «Наш путь».

В Псковской области открылась 41 «Точка роста». Современный образовательный центр в Тямшанской гимназии осмотрел председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

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