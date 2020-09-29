Отопление в Пскове и Великих Луках включат 1 октября

16:23, 29 сентября 2020, ПАИ

1 октября в Пскове и Великих Луках включат отопление. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации города Николай Баринов, пишет газета «Псковская правда».

С 1 октября начнут подключать жилые дома и оставшиеся социальные объекты. Административные здания будут подключать по заявкам, которые собственники должны направить в свои управляющие компании.

Николай Баринов подчеркнул, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура держится в течение пяти дней не выше 8 градусов. Пока в Пскове температура держится на уровне 12 градусов, а в следующие 10 дней будет 10-11 градусов. Он также отметил, что при включении отопления возрастает количество жалоб на температуру воздуха в квартирах. На данный момент в теплосети поступило 13 жалоб на холодную температуру в квартирах.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках отопление планируется включать 1 октября, а в Пскове с подачей тепла решили повременить, поскольку в ближайшие дни установится теплая погода.