Более 219 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
219 156 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 45,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 255 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 167 805 человек, 952 399 – выздоровело, 20 545 – умерло. В Псковской области выявлено 5 446 случаев заражения коронавирусом, 4 028 человек выздоровело, 65 – умерло.