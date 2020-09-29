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Общество

Более 219 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

219 156 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 45,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 255 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 167 805 человек, 952 399 – выздоровело, 20 545 – умерло. В Псковской области выявлено 5 446 случаев заражения коронавирусом, 4 028 человек выздоровело, 65 – умерло.

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