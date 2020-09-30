Утечка газа устранена возле храма Николая Чудотворца в Любятово

16:24, 30 сентября 2020, ПАИ

Утечка газа устранена возле храма Николая Чудотворца в микрорайоне Любятово в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Псков».

Проблема утечки газа была устранена путем замены запорной арматуры 30 сентября. Подача газа в жилые дома возобновится в течение суток.

Проблема с запахом газа возле храма Николая Чудотворца в Любятово была озвучена летом во время встречи жителей микрорайона с главой Пскова Еленой Полонской и депутатом Псковской городской Думы Эдуардом Беловым. Тогда Эдуард Белов сообщил, что запах газа жители чувствуют в течение трех лет. Благодаря оперативному вмешательству газовых служб проблема решалась, но с периодичностью появлялась вновь.

На следующий год запланирована и включена в график работ окраска наружных сетей газопровода на данном участке.