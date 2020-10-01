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Общество

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября

Фото Андрея Степанова

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября (International Day of Older Persons) Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, пишет calend.ru.

Сначала эту дату отмечали в Европе, затем в Америке. С конца 1990-х годов День пожилых людей стали отмечать по всему миру. В этот день во многих странах проходят различные фестивали, конференции и конгрессы, которые проводят в защиту прав пожилых людей. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

Сегодня псковские пенсионеры смогут бесплатно посетить музеи. А «Михайловское» приглашает пожилых людей бесплатно посетить выставки.

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