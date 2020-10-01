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Культура

У ремейка диснеевского «Короля Льва» появится сиквел

Кинокомпания Disney выпустит сиквел ремейка «Короля Льва», который вышел в 2019 году, режиссером назначен обладатель премии «Оскар» Барри Дженкинс («Лунный свет»). Об этом пишет профильное издание Deadline.

Сообщается, что в новой картине тоже будет применена фотореалистичная анимация. Черновой вариант сценария написал Джефф Натансон, он же выступал автором прошлогоднего мультфильма.

Дата выхода сиквела «Короля Льва» пока неизвестна.

Оригинальный мультфильм «Король Лев» вышел в 1994 году и практически мгновенно стал культовым. В 2019 году вышел его игровой ремейк, который снял Джон Фавро («Железный человек»). Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации Муслима Камалова можно прочитать здесь.

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