Сборник архивных материалов «Без срока давности» подарил Михаил Ведерников Порховской библиотеке

14:33, 01 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подарил Порховской библиотеке книги, изданные по военным архивным документам в рамках проекта «Без срока давности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Директор библиотеки Светлана Петрова в свою очередь поделилась с главой региона работой, которую ее специалисты ведут по созданию муниципального тома книги «Солдаты Победы».

Напомним, сегодня, 1 октября, в Порхове состоялось торжественное открытие модельной муниципальной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».

В 2020 году в регионе при поддержке федерального центра открыто три модельных библиотеки: в Пскове, Острове и Порхове. Каждое из учреждений на модернизацию библиотечного пространства получило более 10 млн рублей.

На 2021 год Министерством культуры РФ одобрено еще три заявки от региона на создание модельных библиотек. Одну из них планируется открыть в деревне Полоное Порховского района.