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Культура

Короткометражный фильм с Юлией Пересильд взял приз на фестивале Moscow Shorts

Короткометражный фильм «Темная как ночь. Анна Каренина - 2019» с уроженкой Пскова, актрисой Юлией Пересильд в главной роли взял приз международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF в номинации «Лучшее музыкальное видео». Об этом сообщается в официальном Instagram фестиваля.

Автором сценария ролика выступил писатель Александр Цыпкин, сценарий был создан по мотивам произведения Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Режиссером-постановщиком стала Радда Новикова («Интерны»).  

Анна Каренина, которую здесь играет Юлия Пересильд, уходит от мужа. Затем героиня находит компромат на обидчиков и дает материалам ход. Кроме Пересильд в картине снялись Максим Суханов, Ингеборга Дапкунайте и Константин Хабенский. Клип снят на одноименную песню Бориса Гребенщикова из альбома «Время N». Видео доступно на YouTube.

Moscow Shorts ISFF — международный конкурс короткометражного кино с ежемесячными показами фильмов-победителей и ежегодной церемонией награждения.

Юлия Пересильд сыграет главную роль в новом фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссера Дмитрия Месхиева. Он отзывался о Юлии Пересильд как о блестящей, великолепной артистке.

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