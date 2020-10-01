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Общество

«Врачи сказали, жить буду»: глава Бежаницкого района рассказал о своем состоянии

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев, который попал в Псковский COVID-центр с двусторонней коронавирусной пневмонией, рассказал Псковскому агентству информации о своем состоянии.

«Чувствую себя хорошо. Врачи сказали, жить буду. Скоро буду проситься к дому поближе. Лечат меня интенсивно, ставят капельницы, уколы», - отметил Сергей Михеев.

По его словам, третий день температуры нет, из оставшихся симптомов - сильный кашель. «Плохо я себя почувствовал еще в прошлый понедельник (21 сентября), температура поднималась до 38 и 9. А уже 27 сентября меня доставили в Псковский COVID-центр, сделали КТ легких, взяли тест на коронавирус, он оказался отрицательным, результат второго исследования еще не готов», - добавил глава района.

 

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