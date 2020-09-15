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Общество

Анастасия Повторейко: Для меня честь - возглавить такое учреждение

Фото ПАИ

«Я счастлива, для меня это честь - возглавить такое учреждение», - сказала на открытии многофункционального медицинского центра Псковской области главный врач Анастасия Повторейко.

Руководитель нового медучреждения доложила президенту России Владимиру Путину, что для Псковской области медцентр является уникальным из-за его высокой технологичности. Анастасия Повторейко рассказала, что в больнице появится современное оборудование, а специалисты уже готовы приступить к работе.

«На сегодня у нас есть штат. Специалисты готовы работать. Это честь и для наших сотрудников, и для меня лично», - сказала она.

Главный врач учреждения рассказала, что в новый медцентр Псковской области переехали работать медики из Санкт-Петербурга и Тверской области. Также специалисты центра прошли обучение в академии имени Кирова.

На это Владимир Путин заметил, что хорошие объекты с современным оборудованием притягивают хороших специалистов из других регионов, которые приезжают в такие медучреждения, чтобы проявить себя.

Два корпуса новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках были отстроены всего за 72 дня силами Министерства обороны. Новый медцентр станет самым современным лечебным учреждением в Псковской области. Во вторник, 15 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в его открытии. Кроме того, глава государства поддержал просьбу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о строительстве в регионе новой детской инфекционной больницы.

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