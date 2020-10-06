В Пскове зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19

00:52, 02 октября 2020, ПАИ

16 жителей Пскова заразились COVID-19 за минувшие сутки, сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Великих Луках обнаружено 12 новых случаев коронавируса. В Великолукском районе - 5 случаев, в Островском районе - 4 случая, в Псковском районе - 4 случая, в Невельском районе - 3 случая, в Порховском, Опочецком, Себежском и Пушкиногорском - по одному случаю.

В общей сложности коронавирус найден еще у 48 жителей региона.