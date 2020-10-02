Котов о новой инфекционной больнице в Пскове: Нигде до сегодняшнего дня не видел похожих условий для больных

13:27, 02 октября 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поделился впечатлениями о новой инфекционной больнице в Пскове. Открытие больницы состоялось сегодня, 2 октября.

«Я в восторге, нигде до сегодняшнего дня не видел похожих условий для больных, - отметил Александр Котов. - Есть все самое необходимое, можно обратиться к медсестре за помощью, по телефону сказать о состоянии своего здоровья».

Также Александр Котов отметил, что в каждой палате есть современные санузлы, и рассказал о возможности диагностирования инфекционных больных без контакта с персоналом.

«Четко выстроена система безопасности, больных проводят через отдельные входы, - добавил Александр Котов. - Я удивлен и восхищен, замечательное учреждение, здание и оборудование».

Спикер областного Собрания также напомнил, что проблема инфекционной больницы в регионе стоит уже давно, и она требовала решения.

«Никто не ожидал, что она решится так быстро, - добавил Котов. - Слова благодарности президенту России, потому что по его поручению было построено современное здание, оснащенное современным оборудованием, которое выводит оказание помощи инфекционным больным совершенно на новый уровень».

Александр Котов добавил, что теперь депутатам предстоит провести большую работу, поскольку учреждение требует финансирования, ухода и содержания.

«Нужно стремиться к тому, чтобы люди, которые пользуются услугами медицинского учреждения, были довольны», - подчеркнул спикер, добавив, что оказание помощи со стороны президента — это оказание внимания Псковской области, которая заслуживает его давно.

На открытии больницы присутствовал также губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который вручил символический ключ главному врачу медицинского учреждения Анастасии Повторейко.