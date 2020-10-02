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Общество

Пассажиропоток псковского аэропорта за 9 месяцев 2020 года составил более 31 тысячи человек

За девять месяцев 2020 года псковскими авиарейсами воспользовались 31 340 пассажиров. Фото: Псковское агентство информации

За девять месяцев 2020 года псковскими авиарейсами воспользовались 31 340 пассажиров. Об этом пишет газета «Псковская правда».

Ровно 2 года назад, 2 октября 2018 года, открылось авиасообщение между Псковом и Москвой.В этом году рейсом Псков-Москва воспользовались около 16 тысяч пассажиров. Более 9 тысяч пассажиров улетели из псковского аэропорта в Сочи. В Калининград из Пскова в это году улетели почти 1400 человек.

В 2019 году из Пскова в Москву вылетело 22 609 пассажиров, а в Сочи - 10 571 человек. 

С 6 октября запустят новый маршрут. Теперь самолеты будут летать из Пскова в Минеральные Воды.

Возобновление авиарейсов с Москвой и запуск новых маршрутов стали возможными благодаря усиленной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в направлении транспортной доступности.

По словам главы региона, транспортная доступность - одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение - ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности.

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