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Общество

Девять случаев заболевания COVID-19 выявлено в Псковском филиале Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН выявлено девять случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что за 2 октября в Псковской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом, из них девять среди учащихся Псковского филиала Академии ФСИН.

Всего в Псковской области выявлено 5 611 случаев заболевания коронавирусом, 4 093 пациента выздоовело, 65 – умерло.

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Девять случаев заболевания COVID-19 выявлено в Псковском филиале Академии ФСИН 5611 человек заразились коронавирусом в Псковской области Обновлённая инфекционная служба высочайшего класса появится в Псковской области до конца года Вице-губернатор Псковской области переболел COVID-19 Ведерников: В Псковской области пока нет необходимости возвращать ограничительные меры по коронавирусу ВОЗ: Каждую неделю число заразившихся COVID-19 в мире увеличивается на 2 млн «Народный контроль» проверил аптеки Пскова Более 222 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса В Псковской области за весну среди призывников не допустили ни одного случая заражения COVID-19 Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
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