Девять случаев заболевания COVID-19 выявлено в Псковском филиале Академии ФСИН
В Псковском филиале Академии ФСИН выявлено девять случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Губернатор отметил, что за 2 октября в Псковской области зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом, из них девять среди учащихся Псковского филиала Академии ФСИН.
Всего в Псковской области выявлено 5 611 случаев заболевания коронавирусом, 4 093 пациента выздоовело, 65 – умерло.