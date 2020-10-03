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Общество

Убивший пса Пифа в Невельском районе мужчина постоянно меняет показания

Убивший пса Пифа в Невельском районе мужчина постоянно меняет показания из-за чего затягивается расследование этого дела. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Как вы знаете, ещё 8 сентября было возбуждено уголовное дело. По закону срок дознания перед расследованием составляет один месяц, но сейчас его планируется продлить. Причина в том, что убивший пса мужчина постоянно меняет свои показания. И если сначала озвучивался мотив мести за кота, то сейчас появилась новая версия о случайном убийстве», – рассказал губернатор.

По его словам, именно из-за этой причины расследование затянется, займёт ещё некоторое время. «Но я продолжаю держать ситуацию под контролем, и мы обязательно доведем это дело до конца», – заверил Михаил Ведерников.

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