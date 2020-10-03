Михаил Ведерников: Модельные библиотеки станут центрами культурной жизни районов

02:36, 03 октября 2020, ПАИ

Модельные библиотеки станут центрами культурной жизни районов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что 1 октября в Порхове в рамках нацпроекта «Культура» открылась новая модельная библиотека, а аналогичные объекты были ранее открыты в Пскове и Острове.

«Модельные библиотеки – новые, современные многозадачные комплексы, оборудованные современной техникой с большим и разнообразным функционалом: от интерактивных досок для детей до 3D принтеров и звукозаписывающей студии. Это полноценные точки притяжения для молодёжи с самыми разнообразными хобби, и я уверен, что они станут центрами культурной жизни наших районов», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что реализация этих проектов стала возможна благодаря активности и слаженной совместной работе руководства муниципалитетов, а также руководства и сотрудников библиотек.

«Они подготовили заявки, подали их, победили в федеральном конкурсе благодаря профессиональному подходу, вниманию к деталям и блестящей работе на протяжении многих предыдущих лет. Это хороший пример того, как неравнодушие меняет мир и открывает новые возможности для всех окружающих, – отметил Михаил Ведерников. – Призываю каждого помнить о том, что в наших силах сделать жизнь в Псковской области лучше и комфортнее. Практика это постоянно доказывает».