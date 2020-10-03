В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором

16:56, 03 октября 2020, ПАИ



Фото: Фото ПсковГУ



Фото: Фото ПсковГУ



Фото: Фото ПсковГУ



Фото: Фото ПсковГУ



Фото: Фото ПсковГУ



Фото: Фото ПсковГУ



Фото: Фото ПсковГУ



Фото: Фото ПсковГУ















В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация Псковского государственного университета во главе с ректором. Об этом сообщила Псковскому агентству информации пресс-служба ПсковГУ.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина совместно с ректоратом, преподавателями и студентами Медфака посетили новую инфекционную больницу в Пскове.

Главврач Анастасия Повторейко провела небольшую экскурсию по новому корпусу для студентов ПсковГУ и волонтёров-медиков.

«Для будущих медиков, врачей представляется принципиально важным погружение в профессию – и чем раньше оно произойдёт, тем лучше», –заявила Наталья Ильина, подчеркнув, что появление нового корпуса инфекционной больницы в нашем регионе свидетельствует о том, что система здравоохранения не стоит на месте.

Ректор ПсковГУ рассказала, что в ходе посещения обсуждались вопросы распределённой практики и раннего трудоустройства, предложения о котором с воодушевлением были восприняты студентами.

Ребята осмотрели новые и современные корпуса и задали интересующие их вопросы профессионалами своего дела – врачам. В рамках экскурсии студентам ПсковГУ показали современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО и гемодиализа, ИВЛ, УЗИ и рентген, а также рассказали об особенностях работы суперсовременного эндоскопического оборудования.

Ранее, 2 октября, состоялось открытие многофункционального медицинского центра новой инфекционной больницы. Губернатор Михаил Ведерников вручил символический ключ главному врачу медучреждения Анастасии Повторейко.