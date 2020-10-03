Шахматный турнир прошел в Невеле в честь освобождения города

23:05, 03 октября 2020, ПАИ

Шахматный турнир имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна прошел сегодня в Невеле. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».

Турнир прошел в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине освобождения города Невеля от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях прили участие более 20 юных шахматистов из Невеля, Великих Лук и посёлка Усть-Долыссы. Мероприятие прошло на базе МБУ «Лидер».

Памятую дату отметили и в районной библиотеке, где на днях открылась книжная выставка «В боях за Невельскую землю».