Аномальное тепло придёт в Псковскую область на следующей неделе

09:00, 04 октября 2020, ПАИ

На следующей неделе в Псковскую область придёт аномальное тепло. В нескольких регионах России температура воздуха будет выше нормы на пять градусов, пишет ТАСС.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что самое большое превышение над нормой будет в западных областях: Санкт-Петербург, Псковская, Новгородская, Ярославская, Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Ивановская области.

4 октября в Псковской области ожидается дождливая погода и до 16 градусов тепла.