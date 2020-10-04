Самым опасным предметом во время пандемии является маска — врач

15:35, 04 октября 2020, ПАИ

Медицинская маска является самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Об этом рассказала терапевт Лариса Алексеева, пишет РИА Новости.

Терапевт Лариса Алексеева отметила, что многие люди используют маски неправильно — носят их по 10-15 дней.

« Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо», - добавила Лариса Алексеева.

По словам врача, эту маску потом приносят домой, где вирусу еще комфортнее в тепле.

Медик призывает носить маски в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и не более двух часов. Утилизировать использованную маску нужно в герметичном пакете.

4 октября количество заболевших коронавирусом в России впервые с мая превысило 10 тысяч человек.