Самым опасным предметом во время пандемии является маска — врач
Медицинская маска является самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Об этом рассказала терапевт Лариса Алексеева, пишет РИА Новости.
Терапевт Лариса Алексеева отметила, что многие люди используют маски неправильно — носят их по 10-15 дней.
« Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо», - добавила Лариса Алексеева.
По словам врача, эту маску потом приносят домой, где вирусу еще комфортнее в тепле.
Медик призывает носить маски в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и не более двух часов. Утилизировать использованную маску нужно в герметичном пакете.
4 октября количество заболевших коронавирусом в России впервые с мая превысило 10 тысяч человек.