Причину выброса морских животных на берег назвали в Камчатгидромете

16:40, 04 октября 2020, ПАИ

В Камчатгидромете назвали причину выброса морских животных на берег. Однако погибли животные не из-за этого, отметила начальник Камчатгидромета Вера Полякова, пишет ТАСС.

Шторм стал причиной выброса животных на берег, которые были найдены в Камчатском крае на берегах Авачинского залива.

Циклон вышел на территорию региона с 28 на 29 сентября. Порывистый ветер дул в сторону побережья в восточных направлениях в акватории Авачинской бухты, а также в прибрежных районах.

Шестиметровые волны могли стать причиной выброса морских животных на берег. При этом Вера Полякова добавила, что если бы шторм не случился, то животные начали бы разлагаться в толще воды из-за произошедшего загрязнения. Сложившаяся ситуация говорит о том, что загрязнение было в придонном слое.

Ранее сообщалось, что в Росприроднадзоре надеются, что виновных в ЧП на Камчатке привлекут к ответственности.