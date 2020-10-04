В 2020 году «закон о тишине» в Псковской области нарушили 683 раза

20:34, 04 октября 2020, ПАИ

За 2020 год в Псковской области сотрудники полиции зафиксировали 683 нарушения регионального «закона о тишине». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За первые девять месяцев текущего года нарушителям вынесено 335 предупреждений и 95 административных наказаний в виде штрафов. Общая сумма штрафов составила 133 700 рублей.

Напомним, 30 января 2020 года внесены изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», касающиеся расширения действия статьи о нарушении тишины и покоя граждан. Ночной период времени, когда необходимо соблюдать тишину и покой граждан - с 21:00 до 08:00, а в будние дни - с 13:00 до 15:00. В выходные дни шуметь запрешено с 22:00 до 10:00 в выходные дни и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

В ведомстве отметили, что за нарушение закона применяется административное наказание в виде предупреждения, а также штрафы: для граждан от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц от 5000 до 7000 рублей. При повторном аналогичном правонарушении, совершенном в течение одного года с момента выявления административного правонарушения, предусмотрено наложение штрафа в размере для граждан от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 5000 до 7000 рублей, для юридических лиц от 10000 до 20000 рублей.