Четыре человека заболели коронавирусом в Псковском колледже искусств

11:18, 05 октября 2020, ПАИ

Четыре человека заболели коронавирусом в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на директора учебного заведения Зинаиду Иванову.

У двух учителей и двух студентов подтвердился диагноз COVID-19, состояние заболевших удовлетворительное.

«Тест один из преподавателей сдал 25 сентября, а 27-го результаты уже были готовы. И, в соответствии со всеми требованиями и нормами Роспотребнадзора и нашим собственным пониманием ситуации, был сформирован список контактных лиц», – отметила директор колледжа.

В настоящее время 46 человек, контактировавших с заболевшими, находится на самоизоляции. Это одна группа музыкального отделения и одна – отделения культуры и искусств.

По словам Занаиды Ивановой, со всеми остальными студентами была проведена беседа о профилактике распространения коронавируса.

3 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о девяти случаях заражения коронавирусом в Псковском филиале Академии ФСИН.