Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет только в следующем году

11:17, 05 октября 2020, ПАИ

25-й фильм о Джеймсе Бонде — картину «Не время умирать» — перенесли на 2 апреля 2021 года, изначально же лента должна была выйти в прокат в апреле 2020-го, но релиз пришлось несколько раз перенести из-за пандемии. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на Deadline.

Еще одной причиной переноса премьеры новой ленты о Бонде является неубедительные сборы блокбастера «Довод» Кристофера Нолана: за месяц фильм собрал в прокате по всему миру около 285 млн долларов при бюджете в 200 млн долларов.

Кроме того, другие студии также переносят свои громкие премьеры: компания Warner Bros. сдвинула «Чудо-женщину: 1984» на декабрь этого года, а компания Disney отложила «Черную Вдову» на май следующего года.

Universal передвинула «Форсаж-9» с апреля на май следующего года, чтобы избежать прямого столкновения с «Не время умирать».