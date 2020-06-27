Областная прокуратура проведет проверку по факту госпитализации 13 школьников из Великих Лук
По указанию прокурора области Ивана Грибова прокуратурой региона организовано проведение проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям образовательной организации, на которую, в силу положений статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения и воспитания.
Ранее сообщалось, что 5 октября на торжественной линейке в честь Дня учителя 13 школьникам стало плохо. Трое из детей потеряли сознание. Всех школьников доставили в великолукскую больницу. Причины плохого самочувствия детей устанавливаются.