Областная прокуратура проведет проверку по факту госпитализации 13 школьников из Великих Лук

15:44, 05 октября 2020, ПАИ

По указанию прокурора области Ивана Грибова прокуратурой региона организовано проведение проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям образовательной организации, на которую, в силу положений статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения и воспитания.

Ранее сообщалось, что 5 октября на торжественной линейке в честь Дня учителя 13 школьникам стало плохо. Трое из детей потеряли сознание. Всех школьников доставили в великолукскую больницу. Причины плохого самочувствия детей устанавливаются.