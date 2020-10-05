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Культура

«Довод» собрал в мировом прокате более 300 млн долларов

Новый фильм Кристофера Нолана «Довод» собрал в мировом прокате 307 млн долларов. Об этом пишет издание Deadline.

По данным Forbes, за последние дни в Штатах лента собрала всего 2,7 млн долларов. Аналитики утверждают, что на следующей неделе сборы опустятся до 2,3 млн долларов и это будет самый низкий показатель со времен дебюта «Амитивилля 3-D» в 1983 году ($2,36 млн).

В России «Довод» собрал около 770 млн рублей, фильм сейчас опустился в рейтинге проката на второе место после «Стрельцова», чьи сборы уже превысили 220 млн рублей.

«Довод» вышел на экраны 3 сентября. Картина Кристофера Нолана, где сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Кеннет Брана, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, рассказывает о Протагонисте, которому поручено остановить русского олигарха, намеревающегося уничтожить человечество, используя инверсию. Рецензию кинообозревателя ПАИ Муслима Камалова можно прочитать здесь.

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