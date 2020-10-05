Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю

17:52, 05 октября 2020, ПАИ

В России сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю. В Гидрометцентре отметили, что ранее самым теплым считался сентябрь 2016 года, пишет ТАСС.

Среднемесячная температура в сентябре 2020 года установила новый рекорд на территории страны. Прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что самые крупные аномалии — более 4-6 градусов — сформировались на севере Евразии. Ранее сообщалось, что аномальное тепло придет в Псковскую область с 5 октября.