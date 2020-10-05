3,5 тысячи псковских педагогов получили надбавку за классное руководство

19:30, 05 октября 2020, ПАИ

3,5 тысячи педагогов из Псковской области получили федеральные выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство. Об этом заявил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Владимир Яников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«В Псковской области начисление федеральной выплаты в объеме 5 тысяч рублей производится всем классным руководителям независимо от наполняемости класса. То же самое касается наставников классов в малокомплектных школах. При этом если педагог проводит работу сразу в нескольких классах, выплата ему не может быть назначена более 10 тысяч рублей в месяц. Надбавка начислена около 3,5 тыс. педагогам. При этом действующая региональная выплата в размере 1000 рублей сохраняется», – отметил Владимир Яников.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тысяч рублей.