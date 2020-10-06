Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты

10:41, 06 октября 2020, ПАИ

Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты, сообщила в эфире ПАИ-live главврач Великолукской больницы Татьяна Менькова.

«В реанимации больше нет никого из школы №7», - отметила врач, комментируя состояние школьников, которым стало плохо на линейке 5 октября.

Она снова уточнила, что в больницу после линейки попали 14 детей в возрасте от 11 до 17 лет (6-11 классы), двух девочек поместили в реанимацию. «Сейчас ребята чувствуют себя неплохо, состояние удовлетворительное», - рассказала Татьяна Менькова.

Ранее сообщалось, что 5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7: 13 человек после праздничной линейки, ещё один обратился за медпомощью вечером того же дня.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.