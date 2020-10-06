Психолог МЧС работает с госпитализированными великолукскими школьниками
С госпитализированными великолукскими школьниками работает псковский психолог МЧС. Об этом рассказала главный врач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова в прямом эфире ПАИ-live 6 октября.
«Психолог МЧС из Пскова приехал в больницу, дети согласились встретиться с ним в конференц-зале», – отметила Татьяна Менькова.
Также главный врач рассказала, что поступившие в больницу дети позитивные и коммуникабельные.
5 октября в Великих Луках во время линейки стало плохо 13 школьникам. Ближе к вечеру в больницу поступил ещё один ученик школы.