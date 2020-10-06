Татьяна Менькова: Ученики школы №7 больше не поступали в великолукскую больницу

11:01, 06 октября 2020, ПАИ

Новых случаев госпитализации учеников из великолукской школы №7 не зарегистрировано. Об этом сообщила главврач Великолукской больницы Татьяна Менькова в эфире ПАИ-live 6 октября.

Ранее сообщалось, что 5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7: 13 человек после праздничной линейки, ещё один обратился за медпомощью вечером того же дня.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.