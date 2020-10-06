Неисчерпаемый веер вариаций: Как рождалось звуковое оформление спектакля «7САМУРАЕВ»

13:01, 06 октября 2020, ПАИ

Спектакль «7САМУРАЕВ», а если быть точнее – генеративная опера, населен необычными, словно потусторонними звуками. Актриса произносит свою реплику, а ей вторит гудение, завывание, звон. В первых двух частях постановки самураи готовятся к бою, чтобы в финальной части исполнить заклинающее, магическое песнопение. О возникающих в спектаклях звуках, звучащей в финале музыке и создании «неисчерпаемого веера вариаций» рассказывает композитор спектакля, саунд-дизайнер Владимир Бочаров.

- Как рождалось звуковое оформление спектакля? Что поют актрисы?

- В спектакле «7САМУРАЕВ» актрисы инициируют музыкальное сопровождение собственными голосами. Можно сказать, что они «поют» на протяжении всего спектакля, даже если говорят. Для каждого из семи самураев я разработал цепочку эффектов – патч, который обрабатывает звук, поступающий из микрофона, и либо трансформирует его, либо активирует заранее подготовленную звуковую фактуру (ее поведение также изменяется в зависимости от периодичности звукового сигнала, уровня громкости и частотных характеристик).

Таким образом, всё музыкальное сопровождение, за исключением единственной заранее записанной композиции – интерлюдии, звучащей при закрытом занавесе, создается в реальном времени из и при помощи голосов актрис.

В заключительной части спектакля актрисы исполняют вокальную импровизацию в жанре гагаку. Гагаку (буквально, «изысканная музыка») – жанр японской классической музыки. Принципы и законы гагаку также применялись для создания патчей обработки голосов.

- Режиссер говорил, что каждый показ спектакля уникален. Это относится и к звуковой части тоже?

- Безусловно. Это и было задачей, чтобы музыкальный узор, складывающийся из множества элементов, в принципе не имел возможности повториться. Это как с калейдоскопом: вы можете запомнить все отличительные особенности отдельных элементов, но узор, в который они складываются, каждый раз будет уникален.

Каждый патч обработки голоса от раза к разу не повторяет в точности своего поведения. Более того, патчи не закреплены за определенным человеком, перед каждым спектаклем они распределяются в случайном порядке. А если еще учесть, что порядок текстов и вокальных партий в спектакле также всякий раз случайно генерируется перед спектаклем, то на выходе мы имеем неисчерпаемый веер вариаций.

Кстати, для инсталляции, предваряющей спектакль в фойе, была создана еще одна генеративная композиция, звучание которой изменяется при поступающем из микрофона сигнале. Этакий открытый генеративный микрофон для всех желающих.

- Что за жанр такой, генеративная опера? Много ли выходило ранее спектаклей в этом жанре?

- «Генеративная опера» – это наша формулировка, наиболее точно описывающая то действо, что мы создавали. Лично я не встречал такого определения прежде, хотя оно наверняка не ново. В самом принципе/подходе тоже нет ничего нового и ультрасовременного. Генерация музыки известна еще со времен Гайдна и Моцарта, отличается лишь инструментарий, доступный в тот или иной период времени. Для меня работа над этим спектаклем – первый опыт работы с генеративной музыкой в театре.

Спектакль «7САМУРАЕВ» вернется на большую сцену Псковского драмтеатра 7 октября.

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина, Елизавета Славятинская.