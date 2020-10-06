Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила

14:30, 06 октября 2020, ПАИ

Угроза коронавируса для России еще не отступила, власти готовы к любому развитию ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы 6 октября, сообщает RT.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», – отметил глава государства.

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 11 615 человек. Всего в России COVID-19 заразились 1 237 504 человека.