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Общество

Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила

Угроза коронавируса для России еще не отступила, власти готовы к любому развитию ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы 6 октября, сообщает RT.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», – отметил глава государства.

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 11 615 человек. Всего в России COVID-19 заразились 1 237 504 человека. 

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