Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила
Угроза коронавируса для России еще не отступила, власти готовы к любому развитию ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы 6 октября, сообщает RT.
«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», – отметил глава государства.
За последние сутки в стране коронавирусом заболели 11 615 человек. Всего в России COVID-19 заразились 1 237 504 человека.