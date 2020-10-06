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Культура

Псковский драмтеатр покажет «7САМУРАЕВ» на международном фестивале BRUSFEST

Фото: Андрей Кокшаров

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина покажет генеративную оперу «7САМУРАЕВ» в Москве на международном фестивале документального театра BRUSFEST. Два показа спектакля запланированы 27 октября в театре «Современник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

«Брусфест» – фестиваль памяти безвременно ушедшего актера, педагога и театрального строителя Дмитрия Брусникина, считавшего реальность предметом пристального внимания искусства. «Брусфест-2020» – это спектакли, читки и перформансы, документальный и постдокументальный театр, фикшен и нон-фикшен, высказывание о человеке средствами вербатима, музыки, физического, пластического, кукольного и иммерсивного театра.

Фестиваль объединит на одной площадке Псковский театр драмы и театры ART Corporation (Минск), Livsmedlet Theatre (Финляндия), Komuna Warszawa (Польша), фонд ALMA MATER (Санкт-Петербург), Театр.doc (Москва), независимый профессиональный театр «Один театр» (Краснодар), Школу-студию МХАТ. Работы этих театров обращены к человеку в его индивидуальных, социальных, политических проявлениях, они исследуют феномен дыхания и влияние музыки на психофизическое состояние человека, говорят о ксенофобии как цивилизационной проблеме и берут интервью у подростков, размышляют о вымирающих профессиях и подслушивают истории людей в городском пространстве.

Режиссер Сергей Чехов представит на «Брусфесте» два своих спектакля – «7САМУРАЕВ» (Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина) и «Жизнь мертвецов» («Один театр», Краснодар).

Фото: Андрей Кокшаров

Спектакль «7САМУРАЕВ» основан на документальном материале. Текст, который произносят артистки, рождался из серии их личных интервью, посвященных страхам, психологическим травмам, насилию. Выходя на сцену, актрисы рассказывают, прежде всего, о себе, произносят факты из своей биографии, озвучивают свои сокровенные мысли. «Истории артисток – это реальные истории. Они появились из интервью, в которых мы разговаривали про страхи, про угрозу, про ощущение безопасности или небезопасности, про то, можно ли вообще почувствовать эту безопасность в том мире, в котором мы живем сейчас. И из этого получились тексты. После мы брали текст интервью и вычленяли оттуда какие-то обрывки реплик, какие-то осколки сознания. Артистки делали из этого облако тегов – реплики из конкретной истории, разбросанные в пространстве. И чем они занимаются в итоге в спектакле? Они собирают эти реплики обратно, пытаясь восстановить какую-то историю», – объяснил режиссер Сергей Чехов.

«Московские гастроли в последнее время стали важной составной частью творческой жизни нашего театра. В 2018 году мы дважды гастролировали в Москве, в 2019 году тоже дважды выезжали в столицу. Увы, пандемия помешала нам выехать в Москву в этом году, хотя мы должны были показывать на «Золотой маске» «Ревизора». Надеюсь, мы все же сыграем в столице в 2020-м – хотя и другой спектакль: «7САМУРАЕВ». Огромная благодарность организаторам BRUSFEST за это прекрасное приглашение», - сказал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

Фото: Андрей Кокшаров

В Пскове зрители смогут увидеть генеративную оперу «7САМУРАЕВ» уже завтра, 7 октября, в 19:00. В спектакле есть замены: теперь в постановке заняты Валентина Банакова и новая актриса нашего театра, лауреат премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. 

Рецензию театрального критика и обозревателя Псковского агентства информации Ольги Машкариной можно прочитать здесь

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