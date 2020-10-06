Детскую площадку установили в деревне Узкое Усвятского района

15:40, 06 октября 2020, ПАИ

В деревне Узкое Усвятского района установили новую детскую площадку. Об этом сообщается в группе «Говорят Усвяты» в социальной сети «ВКонтакте».

Игровая зона для детей появилась благодаря эффективной работе территориального органа самоуправления. Проект благоустройства общественной территории стал одним из победителей второго регионального конкурса. Всего в конкурсе в числе победителей оказался 21 проект.

Новые детские площадки уже появились в двух деревнях Великолукского района. Это также стало возможным благодаря победе ТОСов в региональном конкурсе.