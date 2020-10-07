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Общество

Более 11 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За сутки коронавирусом в России заболели более 11 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в стране коронавирусом заболели 11 115 человек. Общее количество зараженных достигло 1 248 619. За последние сутки от COVID-19 скончались 202 человека, за весь период 21 865 человек. Всего в стране выздоровело 995 275 зараженных коронавирусом россиян.

По данным на 6 октября, от коронавируса в мире вылечились почти 27 млн человек.

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