Более 11 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

10:30, 07 октября 2020, ПАИ

За сутки коронавирусом в России заболели более 11 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в стране коронавирусом заболели 11 115 человек. Общее количество зараженных достигло 1 248 619. За последние сутки от COVID-19 скончались 202 человека, за весь период 21 865 человек. Всего в стране выздоровело 995 275 зараженных коронавирусом россиян.

По данным на 6 октября, от коронавируса в мире вылечились почти 27 млн человек.