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Общество

Почти 27 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 6 октября в мире зарегистрировано 35 825 111 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 050 349 человек. Количество выздоровевших – 26 947 719.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 7 685 598. В этой стране от коронавируса умерло 215 206 человек, выздоровело – 4 906 160.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 237 504 человека, 988 576 – выздоровело, 21 663 – умерло. В Псковской области выявлено 5 769 случаев заражения коронавирусом, 4 133 человека выздоровело, 66 – умерло.

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